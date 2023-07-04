Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler

Sümeyye Aydoğan, Dönence dizisinde Gece karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu edinen dizi birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Sümeyye Aydoğan ile ilgili araştırmalar hız kazandı.İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan hakkında merak edilenler...
Sümeyye Aydoğan, 1997 senesinde dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Talento Menajerlik ile çalışmaktadır.
Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa ‘Aile Hükümeti’ isimli sinema filmi ile geçmiştir.
'Yaz 96' isimli filmde de yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Kamyon’ adlı dizide Menekşe karakterine hayat vermektedir.
2020 Aile Hükümeti
2021 Kahraman Babam
2021 Sadakatsiz
2021 Geçen Yaz
2022 Duy Beni
2023 Akif
2023- Magarsus
2023 Taçsız Prenses
2023- Dönence