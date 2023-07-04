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Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler

04.07.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisinin Gece'si Sümeyye Aydoğan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi bugün görücüye çıkıyor. Ünlü oyuncu, Caner Topçu ile başrolü paylaşıyor. Dönence'de Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş gibi isimler de yer alıyor. Kanal D'nin yeni dizisi, "Exceptional" isimli İsrail yapımından uyarlandı. Peki, Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Sümeyye Aydoğan'ın hayatı ve biyografisi...

Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler

Sümeyye Aydoğan, Dönence dizisinde Gece karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu edinen dizi birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Sümeyye Aydoğan ile ilgili araştırmalar hız kazandı.İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan hakkında merak edilenler...

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 1997 senesinde dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Talento Menajerlik ile çalışmaktadır.

Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa ‘Aile Hükümeti’ isimli sinema filmi ile geçmiştir.

'Yaz 96' isimli filmde de yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Kamyon’ adlı dizide Menekşe karakterine hayat vermektedir.

DÖNENCE DİZİSİNİN GECE'Sİ SÜMEYYE AYDOĞAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 Aile Hükümeti

2021 Kahraman Babam

2021 Sadakatsiz

2021 Geçen Yaz

2022 Duy Beni

2023 Akif

2023- Magarsus

2023 Taçsız Prenses

2023- Dönence

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