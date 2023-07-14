Dönence oyuncuları kimler, konusu ne? Dönence dizisi nerede çekiliyor? 14 Temmuz Kanal D yayın akışı

Dönence dizisi geçtiğimiz hafta ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümden oldukça beğeni toplayan dizide Gece ve Miro'nun hikayesi anlatılacak. Kanal D yayın akışı listesinde yer alan Dönence dizisinin kadrosunda Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan ve birçok isim yer alıyor. İşte Dönence dizisi çekim yeri, konusu ve oyuncuları ile 14 Temmuz Kanal D yayın akışı...

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur.

Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? “Dönence” içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması…

DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönence dizisi İzmir'in Foça ilçesinde çekiliyor.

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan

Didem İnselel

Ülkü Hilal Çiftçi

Doğa Karakaş

Atakan Hoşgören

Nazlı Çetin

Can Kızıltuğ

Şebnem Doğruer

Mesut Yılmaz

Edanur Gülbudak

14 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

22:45 Ya Çok Seversen

01:30 Sessizler (Yabancı Sinema)

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

