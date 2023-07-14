Dönence oyuncuları kimler, konusu ne? Dönence dizisi nerede çekiliyor? 14 Temmuz Kanal D yayın akışı

Dönence dizisi geçtiğimiz hafta ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümden oldukça beğeni toplayan dizide Gece ve Miro'nun hikayesi anlatılacak. Kanal D yayın akışı listesinde yer alan Dönence dizisinin kadrosunda Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan ve birçok isim yer alıyor. İşte Dönence dizisi çekim yeri, konusu ve oyuncuları ile 14 Temmuz Kanal D yayın akışı...
Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur.
Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? “Dönence” içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması…
Dönence dizisi İzmir'in Foça ilçesinde çekiliyor.
Caner Topçu
Sümeyye Aydoğan
Didem İnselel
Ülkü Hilal Çiftçi
Doğa Karakaş
Atakan Hoşgören
Nazlı Çetin
Can Kızıltuğ
Şebnem Doğruer
Mesut Yılmaz
Edanur Gülbudak
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
22:45 Ya Çok Seversen
01:30 Sessizler (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri