Noa Lang'dan olay açıklamalar! "Galatasaray'dan yarım sezon sonra..."

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri...Galatasaray'ın Napoli'den yeni transfer ettiği Noa Lang ülke basınından ESPN Hollanda'ya özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı oyuncu Napoli'den ayrılış süreci ile alakalı sert ifadeler kullandı. Lang, "On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu." sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Napoli'de teknik direktör Conte ile anlaşamayan ve Dünya Kupası öncesi takımdan ayrılıp, Galatasaray'a gelen yıldız oyuncu ülke basınından ESPN Hollanda'ya konuştu...

"YARIM SEZONDA AYRILMAK İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM"

ESPN Hollanda'ya konuşan Noa Lang, "Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim.

Bana adil davranılmalı ve ben bu hissi Napoli'de hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti."

"10 KİŞİDEN 9'U GİTMEMİ İSTEMİYORDU"

"Nasıl normal bir şekilde söyleyeyim... Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor.
On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuluyordu. Ama ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Antonio Conte son dakika galatasaray napoli Noa Lang
