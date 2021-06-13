Donnarumma'nın yeni adresi PSG oluyor

Milan ile sözleşme imzalamayarak boşa çıkan 22 yaşındaki İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, PSG'ye imza attı.

İtalyan file bekçisinin peşinde olan PSG'nin oyuncuyu yıllık 12 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme ile ikna ettiği kaydedildi.

Milli Takım kampında olan oyuncunun İtalya'nın 16 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı maçın ardından sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Milan'da yüksek maaş talepleri nedeniyle sözleşme yapılmayıp serbest bırakılan Donnarumma 16 yaşından bu yana kırmızı siyahlı takımın kalesini koruyordu.

2015'ten bu yana Milan'ın kalesini koruyan Donnarumma toplam 251 maça çıktı ve 88 maçta kalesini gole kapamıştı.

