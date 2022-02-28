Dönüştürün: Kuru ekmeği değerlendirme yolları

Kuruyan ekmekleri değerlendirmenin çeşitli yolları olduğunu çoğu kişi biliyor ve uyguluyor. Akşamdan kalan ekmekleri sabah kahvaltıda yumurtaya bulayarak sıvı yağda kızartmak en yaygın dönüştürme yöntemi. Hatta yumurtalı ekmeği sevmeyen çok az kişi vardır diyebiliriz. Bizim size vereceğimiz tarifler ise biraz daha kapsamlı ve farklı. Hem tasarruf etmenizi sağlayacak hem sizi lezzeti ile etkileyecek kurumuş ekmek tarifleri ile tanışmaya hazır mısınız?

BAYAT EKMEK PİZZASI TARİFİ

MALZEMELER

Bayat ekmek dilimleri (6 adet)

1 adet orta boy domates

2 adet yeşil biber

10 adet doğranmış yeşil veya siyah zeytin

10 dilim sucuk

Yarım kırmızı kapya biber

8 dilim kaşar peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 kaşık süt

Beyaz peynir

HAZIRLANIŞI

Bayat ekmek pizzasının yapımına üst malzemeleri hazırlamakla başlayın.

Zeytinyağı, süt ve salçayı bir kabın içine alıp homojen bir hale gelene kadar karıştırın.

Tüm malzemeleri küçük küpler şeklinde doğrayın.

Doğradığınız tüm malzemeleri ayrı bir kabın içerisine alın, karıştırın.

Daha önceden hazırlamış olduğunuz salçalı karışımı kuru ekmeklerin üzerine sürün.

Salçalı ekmeklerin üzerine malzemeleri eşit şekilde dağıtın.

Ekmekleri, içinde fırın kağıdı bulunan tepsiye dizin.

Kuru ekmek pizzalarınızı, 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin, sıcak haldeyken servis edin. Afiyet olsun!

BAYAT EKMEK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

11-12 dilim bayat ekmek

3 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Sıvı yağ (kızartmak için)

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1/4 limon

İsteğe bağlı kaymak ya da krema

HAZIRLANIŞI