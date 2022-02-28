Dönüştürün: Kuru ekmeği değerlendirme yolları

Kuruyan ekmekleri değerlendirmenin çeşitli yolları olduğunu çoğu kişi biliyor ve uyguluyor. Akşamdan kalan ekmekleri sabah kahvaltıda yumurtaya bulayarak sıvı yağda kızartmak en yaygın dönüştürme yöntemi. Hatta yumurtalı ekmeği sevmeyen çok az kişi vardır diyebiliriz. Bizim size vereceğimiz tarifler ise biraz daha kapsamlı ve farklı. Hem tasarruf etmenizi sağlayacak hem sizi lezzeti ile etkileyecek kurumuş ekmek tarifleri ile tanışmaya hazır mısınız?
MALZEMELER
Bayat ekmek dilimleri (6 adet)
1 adet orta boy domates
2 adet yeşil biber
10 adet doğranmış yeşil veya siyah zeytin
10 dilim sucuk
Yarım kırmızı kapya biber
8 dilim kaşar peyniri
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 kaşık süt
HAZIRLANIŞI
Bayat ekmek pizzasının yapımına üst malzemeleri hazırlamakla başlayın.
Zeytinyağı, süt ve salçayı bir kabın içine alıp homojen bir hale gelene kadar karıştırın.
Tüm malzemeleri küçük küpler şeklinde doğrayın.
Doğradığınız tüm malzemeleri ayrı bir kabın içerisine alın, karıştırın.
Daha önceden hazırlamış olduğunuz salçalı karışımı kuru ekmeklerin üzerine sürün.
Salçalı ekmeklerin üzerine malzemeleri eşit şekilde dağıtın.
Ekmekleri, içinde fırın kağıdı bulunan tepsiye dizin.
MALZEMELER
11-12 dilim bayat ekmek
3 adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
Sıvı yağ (kızartmak için)
1 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1/4 limon
HAZIRLANIŞI
Bayat ekmek tatlısının yapımına şerbeti hazırlayarak başlayın.
Şeker ve suyu derin bir tencerenin içerisine alıp kaynatın.
Kaynayınca içine limonu sıkın.
Hazır olan şerbeti dinlenmesi için kenara alın.
Derin bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın.
Ardından karışıma sütü ekleyin.
Orta boy bir tavaya, ekmek dilimlerinin yarısına gelecek kadar yağ koyun ve kızdırın.
Ekmek dilimlerini, yumurtalı karışıma bulayın ve kızgın yağda kızartın.
Kızaran ekmek dilimlerini geniş bir kaba alın ve üzerlerine şerbeti dökün.
Ekmeklerin şerbeti emmesi için yarım saat bekletin.
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