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Dönüştürün: Kuru ekmeği değerlendirme yolları

28.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde kalan ve kuruyan ekmeklerinizle yepyeni lezzetler elde etmeye ne dersiniz? Tam olarak bayatlamış olan ekmek tabii ki sağlığa zararlı olacağından maalesef çöpe atılıyor. 2-3 günlük olan ekmekler ise değerlendirilebiliyor. Siz de ekmeğiniz atılacak kadar bayatlamadan önce yeni bir lezzete dönüştürebilirsiniz.

Dönüştürün: Kuru ekmeği değerlendirme yolları

Kuruyan ekmekleri değerlendirmenin çeşitli yolları olduğunu çoğu kişi biliyor ve uyguluyor. Akşamdan kalan ekmekleri sabah kahvaltıda yumurtaya bulayarak sıvı yağda kızartmak en yaygın dönüştürme yöntemi. Hatta yumurtalı ekmeği sevmeyen çok az kişi vardır diyebiliriz. Bizim size vereceğimiz tarifler ise biraz daha kapsamlı ve farklı. Hem tasarruf etmenizi sağlayacak hem sizi lezzeti ile etkileyecek kurumuş ekmek tarifleri ile tanışmaya hazır mısınız?

BAYAT EKMEK PİZZASI TARİFİ

MALZEMELER

  • Bayat ekmek dilimleri (6 adet)

  • 1 adet orta boy domates

  • 2 adet yeşil biber

  • 10 adet doğranmış yeşil veya siyah zeytin

  • 10 dilim sucuk

  • Yarım kırmızı kapya biber

  • 8 dilim kaşar peyniri

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 2 kaşık süt

  • Beyaz peynir

HAZIRLANIŞI

  • Bayat ekmek pizzasının yapımına üst malzemeleri hazırlamakla başlayın.

  • Zeytinyağı, süt ve salçayı bir kabın içine alıp homojen bir hale gelene kadar karıştırın.

  • Tüm malzemeleri küçük küpler şeklinde doğrayın.

  • Doğradığınız tüm malzemeleri ayrı bir kabın içerisine alın, karıştırın.

  • Daha önceden hazırlamış olduğunuz salçalı karışımı kuru ekmeklerin üzerine sürün.

  • Salçalı ekmeklerin üzerine malzemeleri eşit şekilde dağıtın.

  • Ekmekleri, içinde fırın kağıdı bulunan tepsiye dizin.

  • Kuru ekmek pizzalarınızı, 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin, sıcak haldeyken servis edin. Afiyet olsun!

BAYAT EKMEK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 11-12 dilim bayat ekmek

  • 3 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı süt

  • Sıvı yağ (kızartmak için)

  • 1 su bardağı şeker

  • 2 su bardağı su

  • 1/4 limon

  • İsteğe bağlı kaymak ya da krema

HAZIRLANIŞI

  • Bayat ekmek tatlısının yapımına şerbeti hazırlayarak başlayın.

  • Şeker ve suyu derin bir tencerenin içerisine alıp kaynatın.

  • Kaynayınca içine limonu sıkın.

  • Hazır olan şerbeti dinlenmesi için kenara alın.

  • Derin bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın.

  • Ardından karışıma sütü ekleyin.

  • Orta boy bir tavaya, ekmek dilimlerinin yarısına gelecek kadar yağ koyun ve kızdırın.

  • Ekmek dilimlerini, yumurtalı karışıma bulayın ve kızgın yağda kızartın.

  • Kızaran ekmek dilimlerini geniş bir kaba alın ve üzerlerine şerbeti dökün.

  • Ekmeklerin şerbeti emmesi için yarım saat bekletin.

  • Damak zevkinize göre üzerine kaymak, krema veya çeşitli kuru yemişler koyarak servis edebilirsiniz.

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