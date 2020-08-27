SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı

Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.08.2020 19:36 | Son Güncelleme

2012 Londra Olimpiyatları'nda 8. olan milli halterci Erol Bilgin'in derecesi, doping yaptığının tespit edilmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini son teknolojik verilere göre yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), erkekler 62 kiloda mücadele eden milli sporcu Erol Bilgin'in test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 33 yaşındaki Bilgin'in sekizincilik derecesi ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu.

Geçen ay aynı gerekçeyle, Londra 2012'de erkekler 69 kiloda mücadele eden milli halterci Mete Binay’ın elde ettiği altıncılık derecesi de geri alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Anadolu Efes, turnuvaya katılmayacakAnadolu Efes, turnuvaya katılmayacak
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
İYİ Partili Çıray'dan koronavirüs rakamlarına ilişkin flaş açıklama: 10'la çarpın
İYİ Partili Çıray'dan koronavirüs rakamlarına ilişkin flaş açıklama: 10'la çarpın
Paul Pogba koronavirüse yakalandı
Paul Pogba koronavirüse yakalandı
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
İşte Messi'nin yeni takımı
İşte Messi'nin yeni takımı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kepaze ülkenin 100 karası !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı
Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılamayacak
Anadolu Efes, turnuvaya katılmayacak
Naomi Osaka Western & Southern Açık’tan çekildi
Yıldız tenisçi, turnuvadan çekildi! İşte nedeni...
Alex Marquez drone ile yarıştı
Drone ile yarıştı
Irkçılık boykotu: NBA'de sezonun devamına oyuncular karar verecek
Irkçılık boykotu: NBA'de sezonun devamına oyuncular karar verecek
Şampiyon da bunu yaparsa! Ünlü jokey Halis Karataş at döverken yakalandı!
Halis Karataş at döverken yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.