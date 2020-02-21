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Dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliğindeki toplantısı sona erdi

FUTBOL HABERLERİ  | 21.02.2020 20:17 | Son Güncelleme

Dört büyük kulübün başkanının, İstanbul Valiliğinde bir araya geldiği toplantı bitti. Toplantı sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un samimi görüntüleri dikkat çekti.

Dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliğindeki toplantısı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanının, İstanbul Valiliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar herhangi bir açıklama yapmadan İstanbul Valiliğinden ayrıldı.

Görüşmeyle ilgili İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak." ifadeleri yer aldı.

CENGİZ VE KOÇ'TAN SAMİMİ KARE

İstanbul Valiliği'nde yapılan toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vali Ali Yerlikaya ve dört büyük kulübün başkanları basının karşısına çıktı. Ligin 23. haftasında oynanacak derbi öncesi, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in samimi görüntüleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
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