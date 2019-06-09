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Dört patisini de donma sonucu kaybeden kediye protez pati

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Rusya’da kış aylarında dört patisini de donma sonucu kaybeden sokak kedisi Rhyzik’e protez pati takıldı. Patilerin, 3B yazıcıda bir veteriner tarafından yapıldığı belirtildi.

Rusya’nın Tomsk şehrinde eksi 40 dereceyi gören kış aylarında dört patisini de donma sonucu kaybeden sokak kedisi Rhyzik’e, Novosibirsk kentindeki veteriner Sergey Gorshkov tarafından 3B yazıcıda protez pati yapıldı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Rhyzik’in yeni takılan protez patileri ile yürümekte zorlandığı görüldü. Yerel medya, Gorshkov’un, benzer protezlerin diğer hayvanlara da takıldığını, Rhyizk’in alışma süreci sonrası yürümekte ve koşmakta zorluk çekmeyeceğini belirttiği duyuruldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya kedi Protez pati

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