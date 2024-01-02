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  4. Dortmund'a yardımcı hoca olarak giden Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Dortmund'a yardımcı hoca olarak giden Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

02.01.2024 13:32 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'a yardımcı hoca olarak transfer olan Nuri Şahin, Alman devi için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gözüne Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nu kestiren Nuri Şahin, milli oyuncuyla ilgili raporunu Dortmund yönetimine verdi.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi devam ediyor. Gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok kulübü peşine takan milli oyuncu için son olarak Dortmund devreye girdi.

NURİ ŞAHİN RAPOR VERDİ

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Dortmund'a imza atar atmaz transfer çalışmalarına başlayan Nuri Şahin, sol bek mevkisi için Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor. Ferdi hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayan Nuri Şahin, Dortmund başkanını bu transfer için ikna etti.

FENERBAHÇE SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

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Devre arası için Fenerbahçe ile temas kuran Dortmund yönetimi ret cevabı aldı. Bu transfer için sezon sonunu işaret eden sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemediğini Nuri Şahin'e de iletti.

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