Dortmund'a yardımcı hoca olarak giden Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yükselişi devam ediyor. Gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok kulübü peşine takan milli oyuncu için son olarak Dortmund devreye girdi.

NURİ ŞAHİN RAPOR VERDİ

Dortmund'a imza atar atmaz transfer çalışmalarına başlayan Nuri Şahin, sol bek mevkisi için Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor. Ferdi hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayan Nuri Şahin, Dortmund başkanını bu transfer için ikna etti.

FENERBAHÇE SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Devre arası için Fenerbahçe ile temas kuran Dortmund yönetimi ret cevabı aldı. Bu transfer için sezon sonunu işaret eden sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemediğini Nuri Şahin'e de iletti.





