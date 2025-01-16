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Dortmund'da alınan son mağlubiyete sonrası Nuri Şahin bardağı taşırdı! Kovulması an meselesi... İşte yerine gelecek isim

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.01.2025 09:05
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Alman devi Borussia Dortmund'da kötü gidiş sürerken son 10 yılın en kötü sezon başlangıcına imza atan Nuri Şahin için her an bir sürpriz yaşanabilir. İşte detaylar...

Dortmund'da alınan son mağlubiyete sonrası Nuri Şahin bardağı taşırdı! Kovulması an meselesi... İşte yerine gelecek isim

Bundesliga'nın 17. hafta karşılaşmasında Holstein Kiel ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Holstein Kiel'e 4-2 skorla mağlup olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından yaptığı açıklamalarda bunun 'rezil bir gece' olduğunu söyledi.

Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen ve bu karşılaşmada da rakibine yenilen Dortmund'da bardak taşarken, fatura Nuri Şahin'e kesildi.

HER AN KOVULABİLİR

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Bu sonuç, eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'in, yaz döneminde göreve başlayan Nuri Şahin'in yerine Dortmund'un tercih ettiği aday olduğu yönündeki haberlerin ortasında geldi.

10 YIL SONRA EN KÖTÜ...

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Dortmund, 2014-15 sezonunda Jürgen Klopp'un son yılında yaşadığı kötü başlangıçtan bu yana en kötü sezon açılışını yaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin son dakika dortmund
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