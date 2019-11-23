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Dortmund, kabusu yaşıyordu! ( Borissia Dortmund 3-3 Paderborn)

ALMANYA HABERLERİ  | 23.11.2019 04:14 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği lig sonuncusu Paderborn karşısında ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta 3-3 berabere kaldı.

Dortmund, kabusu yaşıyordu! ( Borissia Dortmund 3-3 Paderborn)

Borussia Dortmund Bundesliga’da 12. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı’nda Paderborn'u konuk etti.

Paderborn, 5. ve 37. dakikalarda Streli Mamba, 43. dakikada da Gerrit Holtman’ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

REUS, SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 47. dakikada Jadon Sancho, 84. dakikada Axel Witsel ve 90+2. dakikada Marco Reus ile 3 gol buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 20’ye çıkarak maç fazlasıyla 5. sırada bulunurken, Paderborn ise 5 puanla 18. ve son sırada yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
borissia dortmund paderborn

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