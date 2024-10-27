Dortmund oyuncuları için skandal iddia! Nuri Şahin'e komplo kurmuşlar!

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Nuri Şahin hakkında flaş ifadeler kullandı.

"BİRÇOK OYUNCUNUN ARTIK BU ANTRENÖRÜ İSTEMEDİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

"Geride kalan 10 maçın ardından birçok oyuncunun artık bu antrenörü istemediğini hissediyorum. Oyuncular kulübün çalışanlarıdır. Bu onların işi değil ama bir veya iki oyuncunun bundan faydalandığını hissediyorum. Kim olduklarını tahmin ediyorum ama bunu söylemek bana göre değil."

"BİRLİKTE İLERLİYORUZ, BUNA ŞÜPHE YOK"

"Yolların ayrılması gibi bir şey söz konusu olamaz! Nuri'yle her gün çalışıyorum. Maçlara ne kadar titizlikle hazırlandığını, işleri nasıl ayrıştırdığını görüyorum. Birlikte ilerliyoruz, buna şüphe yok. Biz onun tamamen arkasındayız."