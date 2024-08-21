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Dortmund taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor! Nuri Şahin ve oyuncuları da etkileyebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.08.2024 17:12
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund taraftarlarının silah üreticisi Rheinmetall ile yapılan sponsorluk anlaşmasını protesto edeceği bildirildi. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'un bu hamlesi iç sahada oynayacakları maçları da etkileyecek.

Dortmund taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor! Nuri Şahin ve oyuncuları da etkileyebilir...

Südtribüne (Güney tribünü) taraflar birliğinin yayımladığı ve bir çok taraftar grubunun imzaladığı açıklamada, kulübün Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına tepki gösterildi.

TARAFTARLAR BİR HAYLİ ÖFKELİ

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Açıklamada, kulübün sorumlularının ve tüm kurulların Borussia Dortmund’un "etki gücünü" bir silah şirketinin kamuoyundaki imajını iyileştirmek için kullanmalarını kabul etmelerinin ve bu sırada kendi değerlerinden vazgeçmelerinin reddedildiği vurgulandı.

PROTESTO YAPACAKLAR

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Borussia Dortmund’un sezonun ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 24 Ağustos’ta oynayacağı karşılaşmada sarı-siyahlı taraftarlara Rheinmetall ile yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyetsizliği stada taşıma çağrısı yapılan açıklamada, döviz ve pankartların hazırlanması istendi.

Borussia Dortmund Mayıs sonunda silah üreticisi Rheinmetall ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış, şirket logosunun Dortmund ekibinin lisanslı ürünlerinde, stattaki reklam panolarında ve basın toplantılarında yer alacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin dortmund
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