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Dortmund'u Reus ve Haaland zafere uçurdu!

16.10.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'da 8. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, konuk ettiği Mainz'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Dortmund'u Reus ve Haaland zafere uçurdu!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Almanya Bundesliga'da 8. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Mainz'ı ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marco Reus ve 54. dakikada penaltıdan ve 90+4. dakikada Erling Haaland attı. Mainz'ın tek sayısını ise Burkardt kaydetti.

Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland, yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardından 2 golle yeşil sahalara döndü.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 18 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Mainz ise 10 puanla 10. sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Bielefeld deplasmanına gidecek. Mainz ise Augsburg'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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