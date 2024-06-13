Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin olmak üzere! Kulüp binasına gelerek görüşme gerçekleştirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK SON HAFTADA GİTMİŞTİ

Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

Terzic, yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'da yeni sezonda saha kenarında yeni birisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübe her zaman en iyisini diliyorum ve veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN GELİYOR

Terzic'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği öne sürüldü. Nuri Şahin, Borussia Dortmund kulüp binasına gelerek yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.





