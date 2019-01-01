Dorukhan Toköz: Beşiktaş Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip

Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş Dergisi'ne verdiği röportaj şu şekilde:

Küçük yaşlarda sosyal hayattan çok futbola yönelme kararını aldığını belirten Toköz, "İnsan küçükken gezip tozmaya çok meraklı oluyor. Sokaklar cıvıl cıvıl, arkadaşlarınız dışarıda geziyor. Ben de yanlarında olmak istiyordum. Babam bana 'Bir karar vermek zorundasın. Arkadaşlarınla gezebilirsin ama o zaman da okula biraz daha ağırlık vermen lazım ya da futbolcu olmak istiyorsan ona göre dinlenmelisin ve yaşamalısın' dedi. O ara benim için bir dönüm noktası oldu. Biraz zorlansam da sosyal hayatımdan daha çok futbola ağırlık vermeye karar verdim" şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TARAFTARINA SAHİP''

Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip olduğuna vurgu yapan 22 yaşındaki genç oyuncu, "Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için çok güzel bir şey. Beşiktaş da, Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep buradan yanaydı. Beşiktaş formasıyla ilk sahaya çıktığımda deplasmandaydık. Evimizde ilk dakikalarımı aldığımda muhteşemdi. Normalde çok heyecanlı bir insan değilim, daha sakin kalmaya çalışırım ama o taraftarın önünde inanılmaz heyecanlandım. Gerçekten taraftar beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.