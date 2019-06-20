SPOR

Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yıl Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı

Beşiktaş’ın ve A Milli Takım'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Eskişehirspor Kulübü’nün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlayan Toköz, "Eğilmez başımız Eskişehir ölümsüz düşümüzle" yazılı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı siyah-kırmızı kalplerle süsleyen Toköz, formasını terlettiği eski takımını önemli gününde yalnız bırakmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Beşiktaş Dorukhan Toköz Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
8Taş'a Dorukhan,bize Tarık Çamdal!tarih OldCity'i unutturmayacaktır
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