SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama geldi!

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Dorukhan Toköz ile ilgili Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama geldi!

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, beIN SPORTS'a Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dorukhan'ın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten Kocadağ, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"DORUKHAN İLE ANLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Dorukhan sevdiğimiz bir futbolcu. Düzgün karakter ve düzgün kişilik. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle görüştük. Beşiktaş'ın ve kendisinin menfaatlerinin kesiştiği noktada buluşup uzun yıllar devam etmek istiyoruz. Anlaşacağımızı düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Dorukhan'ın kafasında kesinlikle Beşiktaş var. Beşiktaş'tan başka bir şey düşünmüyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Fatih Terim'den Salih Uçan isteği
Fatih Terim'den Salih Uçan isteği
Yusuf Yazıcı Milan'ı yıktı
Yusuf Yazıcı Milan'ı yıktı
Avcı göreve başlıyor
Avcı göreve başlıyor
Aziz Yıldırım şike davasında beraat etti
Aziz Yıldırım şike davasında beraat etti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama geldi!
Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi!
Beşiktaş, Burak Bıyıktay ile yolları ayırdı
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Tahkim Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza'ya müjde!
Beşiktaş'a "sosyal mesafe" cezası
Beşiktaş'a "sosyal mesafe" cezası
Hürser Tekinoktay'dan Dorukhan ve Fenerbahçe açıklaması
Dorukhan ve F.Bahçe açıklaması
FIFA Victor Ruiz için kararını verdi
Beşiktaş'a tarihi ceza! 2,5 milyon euro ödeyecek...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.