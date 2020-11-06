Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama geldi!

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, beIN SPORTS'a Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dorukhan'ın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten Kocadağ, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"DORUKHAN İLE ANLAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Dorukhan sevdiğimiz bir futbolcu. Düzgün karakter ve düzgün kişilik. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle görüştük. Beşiktaş'ın ve kendisinin menfaatlerinin kesiştiği noktada buluşup uzun yıllar devam etmek istiyoruz. Anlaşacağımızı düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Dorukhan'ın kafasında kesinlikle Beşiktaş var. Beşiktaş'tan başka bir şey düşünmüyor."

