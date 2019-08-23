Dorukhan Toköz, Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'a Göztepe maçı öncesi kötü haber geldi. Yapılan son antrenmanda Loris Karius ile çarpışan ve kaval kemiğinden sakatlanan Dorukhan Toköz, karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.
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