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Dorukhan Toköz, Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

Göztepe maçı öncesi yapılan son antrenmanda Loris Karius ile çarpışan ve kaval kemiğinden sakatlanan Dorukhan Toköz, karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

Dorukhan Toköz, Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'a Göztepe maçı öncesi kötü haber geldi. Yapılan son antrenmanda Loris Karius ile çarpışan ve kaval kemiğinden sakatlanan Dorukhan Toköz, karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

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Beşiktaş Dorukhan Toköz Göztepe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haydeee
zaten bi işe yaramıyodu getir götür işi yapsın otobuste muavın yapın dönüşte
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