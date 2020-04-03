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Dorukhan Toköz Instagram paylaşımıyla iddialara cevap verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den son dakika açıklaması geldi. Ergezen sözleşme uzatıldığı iddialarını yalanladı ve Beşiktaş ile görüşmediklerini duyurdu.

Dorukhan Toköz Instagram paylaşımıyla iddialara cevap verdi

Beşiktaş ile sözleşmesi uzatıldığı iddia edilen Dorukhan Toköz ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Dorukhan'ın sözleşmesinin uzatıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ergezen şu ifadeleri kullandı...

"Dorukhan'a 1.1 milyon euro" başlıkla haber gerçeği yansıtmamaktadır. Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir."

Dorukhan'dan çıkan iddialar hakkında açıklama

Menajerinin açıklamasının ardından Dorukhan Toköz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi

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Beşiktaş Dorukhan Toköz Necdet Ergezen

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