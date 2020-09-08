Dorukhan Toköz, Udinese yolcusu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı...
Tuttomercatoweb’in haberine göre; Udinese, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Dorukhan’ın Beşiktaş’taki gelişimini tamamladığı yönünde bilgisi verilen haberde, ‘Sakatlığından kurtuldu ve fizik olarak iyi duruma geldi. Sağlık raporunu dikkatlice incelenecek ve sonrasında harekete geçilecek’ denildi. (AKŞAM)
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