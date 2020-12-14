Dosya paylaşımının yeni adresi lifebox transfer olacak

E-posta ya da link üzerinden paylaşım yapılabilen lifebox transfer'de gönderimlere kullanıcı tarafından 7, 14 ya da 21 günlük geçerlilik süresi tanımlanabiliyor ve bu süre sonunda dosyalar otomatik olarak sunuculardan siliniyor. Benzer uygulamalar 7 gün harici seçenekleri ücretli paketlerinde sunarken lifebox transfer, tamamen ücretsiz işleyişi ile ayrışıyor.

Üyelik gerektirmeyen lifebox transfer ile işlem birkaç adımda kolayca tamamlanıyor. Söz konusu hizmet, e-posta kota ve dosya eki limitlerine bağımlı kalmadan dosya göndermeye imkan tanıyarak kullanıcıların önemli bir sorununa çözüm sunuyor.

lifebox transfer, tek seferde 5GB’a kadar dosya ve klasör transferine imkan tanıyor. Uygulamayla gün içinde istenildiği kadar gönderim yapılabiliyor.

Turkcell 'den yapılan açıklamaya göre, lifebox transfer, kullanıcılarına hesap oluşturmaya gerek kalmadan yüksek boyutlu dosyalarını tek seferde kolay ve hızlı şekilde transfer edebilme imkanını ücretsiz sunuyor.

lifebox transfer’de kullanıcının bir gün içinde 50 kez paylaşım hakkı bulunuyor. Bu kısıtlamalar sistemi olası siber saldırılardan korumak adına alınan önlemlerin başında geliyor. E-posta ile yapılan paylaşımlarda kötü niyetli gönderimleri de minimuma indirgemek adına göndericinin e-posta adresi basit bir şekilde doğrulanarak ilerleniyor.

Uygulamada e-posta ile tek seferde 5 kişi ile paylaşım yapılabiliyor, link ile paylaşımda ise kişi sayısı kısıtlaması bulunmuyor. Kullanıcı 5’ten fazla kişiyle aynı dosyayı paylaşmak istiyorsa devamı için yeni bir paylaşım başlatabiliyor.

Yerli ve milli bir uygulama olan lifebox transfer ile dosyalar, kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında, Turkcell’in Türkiye'deki sunucularında korunuyor.

lifebox transfer'de lifebox'a ek olarak paylaşımlar kullanıcı tarafından belirlenen şifreyle ekstra korumaya alınabiliyor. Ek şifre özelliği benzer uygulamalarda ücretli paketlerde sunulan bir özellik, ancak lifebox transfer’de tümüyle ücretsiz.

lifebox transfer’de ayrıca kullanıcı e-posta ile paylaşımı seçerek ilerlediyse hem gönderimde hem de geçerlilik süresi dolarken, göndericiye ve alıcıya/alıcılara e-posta ile bilgilendirme gidiyor.

Kullanıcılar hizmete https://www.lifeboxtransfer.com adresinden hem masaüstünden hem de mobil cihazlarından ulaşabiliyor.

Hizmete daha hızlı ulaşmak için bir diğer özellik ise hem masaüstü hem de mobil cihazlarda yükle/indir yönlendirmesiyle cihazda kısa yol oluşturulabiliyor ve lifebox transfer'e bir uygulama gibi kolaylıkla ulaşılabiliyor.

- "Pandemi döneminde değişen tüketim alışkanlıklarını yakından takip ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi döneminde değişen tüketim alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini ve müşterilerinin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Tansuğ, şunları kaydetti:

"Dosyaları hızlıca dijital platformlardan paylaşma ihtiyacı özellikle pandemi döneminde oldukça arttı. Proje, sözleşme, ödev gibi kritik dokümanların yanı sıra kişisel fotoğraf ve videolarımızın güvenli bir şekilde paylaşımı da önem kazandı. Tüm bu ihtiyacı güvenli bir ortamda sağlayabilmek için lifebox transfer'i rakiplerimize göre daha avantajlı özelliklerle, üstelik ücretsiz şekilde geliştirdik. lifebox transfer ile kullanıcılarımızın paylaşımları belirledikleri süre sonunda sunuculardan otomatik olarak silinecek ayrıca tüm paylaşımlar ücretsiz olarak şifrelenecek. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı prensibiyle geliştirdiğimiz lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak."

