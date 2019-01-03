'Eşcinsel olduğum için futbolu bıraktım'

Douglas Braga, 12 yaşında Rio'ya geldiği zamanki heyecanını "Umut doluydum. Buraya bir rüya için gelmiştim ve bunun için mücadeleye de hazırdım" diye hatırlıyor.

Genç yetenek, üçüncü lig takımı Madureira tarafından keşfedilmişti ve burada geçirdiği altı yılın sonunda, rüyası gerçek olmaya başladı.

18 yaşında, Rio kentinin o sene şampiyonluğu elde eden takımı, Botafogo'ya transfer oldu. Ama hayatında bu transferle paralel olarak başka değişimler de oluyordu.

'HAYATIMIN EN ZOR KARARIYDI'

Douglas Braga yaşadığı o değişimi, "Cinselliğimi keşfetmeye başlamıştım ve arzularımın kadınlara değil erkeklere yönelik olduğunu anlamaya başladım" diye anlatıyor.

Futbol kariyeri ilerledikçe ve A takımda oynamaya başladıkça, Braga, aynı anda hem birinci lig futbolcusu ve açık bir eşcinsel olamayacağı sonucuna vardı:

"Bu ya futbolcu olmak ya da kendin olmak seçimiydi. Çünkü ikisini birden olmak imkansızdı"

Douglas 21 yaşında futbolu bıraktı. Ve bu hayatındaki en zor karardı:

"O GÜN SAATLERCE AĞLADIM"

Rio Karnavalı'ndan dünyaya yansıyan resme karşın Brezilya toplumu, özellikle futbol söz konusu olduğunda, oldukça homofobik bir ülke. Konuştuğumuz kişiler, profesyonel futbol içinde eşcinsel erkeklerin elbette bulunduğunu ama üst lig oyuncularının asla bu kimliklerini açıklamadığını söylüyor.