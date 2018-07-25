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Douglas resmen Sivasspor'da

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Douglas resmen Sivasspor'da

Kulübü Barcelona ile Santos'un 2018/2019 sezonunda 1 yıllık kiralanması için anlaşmaya varılan Brezilyalı sağ bek bugün İstanbul'a geldi.

Tecrübeli futbolcu İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ardından Başkan Mecnun Otyakmaz'ın ofisine geçen Brezilyalı yıldız, kendisini 1 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından yeni sezonda giyeceği 20 numaralı forma ile poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Douglas Pereira Dos Santos barcelona Sivasspor

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