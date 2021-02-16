Dövme yaptırmadan önce bunlara dikkat! İç uyluklara ve göğüs bölgesine yapılanlar...

Dövme yaptırmadan önce iyice düşünmek gerekir. Çünkü unutmamalısınız ki, vücudunuza uzun süre sizinle birlikte olacak bir sanat eseri koyuyorsunuz. Bu, birkaç dakikalık ciddi düşünmeden daha değerli.
O sandalyeye oturmadan önce hangi tasarımı elde etmek istediğiniz hakkında uzun uzun düşünmek en iyisidir. Güzel bir tasarım size sonsuza dek neşe getirebilir, ancak herhangi bir kişinin adını vücudunuza koymakta son derece emin olmalısınız.
Annenizi ve çocuklarınızı sonsuza kadar seveceksiniz ama başka birinin adını vücudunuza kazımadan önce iki kez düşünmelisiniz.
Mekanın steril olup olmadığına, iğnelerin ve uçların tek kullanımlık olmasına ve steril durumuna bakılır. Eldivenin kullanılması, etrafın ve aletlerin temizliği de dikkat edilmesi gerekenlerdendir.
Dövmecinize hangi boyaları kullandığını sorabilirsiniz. Bunun ufak çaplı araştırmasını hemen internetten yapabilirsiniz. Zaten dövmeciler arasında tercih edilen belirli başlı markalar vardır.
Son olarak seçilecek dövmecinin profesyonellik durumuna, yaptığı işlere bakarak anlayabilirsiniz.
Çıplak gözle bile ortam kontrol edilebilir. Yeterince güvenilir gözüküyorsa, dövmeye başlamadan önce dövmeciye ne tarz iğneler kullanıldığı, boyanın türü sorulabilir. Zaten belirli başlı boyalar vardır, dövmeci size boya markalarını söylediğinde internetten kontrol edebilirsiniz.
İğneler ve uçların tek kullanımlık olup olmadığı sorulmalıdır. Uygulamadan önce iğnelerin paketlerden açıldığı görülmelidir. Eğer metal kullanılıyorsa, sterili makinesinin içinden çıkıp çıkmadığına bakabilirsiniz.
Dövme boyaları bitki köklerinden yapılır, bazıları su bazlı bazıları ise alkol bazlıdır. Bu boyalar üretildikten sonra Amerika Sağlık Kurumu'nda testten geçer. Aynı şekilde ülkemize geldikten sonra, Sağlık Bakanlığı testine girerler ve elimize ulaşırlar.
Dövme boyalarının renk skalası oldukça geniştir. Herhangi bir sulu boya ya da guaj boyada olan renklerin hepsi dövmede de kullanılır.
Herkesin acıya toleransı farklıdır, bu yüzden size tam olarak ne kadar acıtacağını söyleyemeyiz .
Bazı genel kurallar: Doğrudan kemik üzerine dövme yaptırmak daha acı verici olma eğilimindedir.
Göğsünüzün yanları, göğüs kafesi, kollarınızın alt kısmı, iç uyluklarınız, gırtlak, boyun bölgesi ve kaburgalar çok hassastır.
Kafaya dövme yaptırmak kendine özgü bir acıdır .
18 yaşından küçük olan insanların dövme yaptırması sakıncalıdır. Çünkü vücut gelişme döneminde olduğu için, aşırı kilo alma ya da verme durumunda dövmede bozulma olabilir, çatlaklar oluşabilir.
Deri rahatsızlığı, egzama rahatsızlığı olanların dövme yaptırmaması gerekir. Şeker hastaları da yaptırmamalıdır. Şeker hastalarının, vücut yaraları hastalıktan dolayı geç iyileştiği için, mikrop kapma riski daha fazladır.
Dövme yaptırırken; 'Ömür boyu bu dövmeyi taşıyabilir miyim, daha sonra pişmanlık duyar mıyım?' gibi bir düşünceye sahip olunması gerekir. Müşterileri bu konuda yönlendirmeye çalışırız ama bu müşterinin isteğine bağlı olduğu için, kararı kendisi vermelidir.
Aynı şekilde dövmenin büyüklüğü hakkında konuşulmalıdır. Çünkü fazla küçük yapılan dövmeler, bir kaç yıl sonra deforme olmaktadır. Mürekkebin çok az da olsa bir yayılma süreci vardır, yan yana olan çizgiler ileride birbirine girebilir.
Dövme yaptırdıktan sonra bakımına dikkat edilmelidir. Burada en önemli konu ise hijyendir.
Dövme yaptırılan bölge, anti bakteriyel bir sabunla köpürtülüp güzelce durulanır. Durulandıktan sonra krem sürülür ve kremin fazlası da silinir, bölgenin üzerine streç film sarılır.
Streç film sarılmasının sebebi, dövme yapılan bölgeyi dış ve iç etkenlerden korumaktır. Dışarıdan mikrop kapmasını önlemek ve vücudun boyayı dışarı atmasını engellemek için kullanılır.
Dövme kışın yaptırılmalıdır, bakımı daha kolay olur. Havuzdaki klor, güneşin sıcaklığı ve denizin tuzu dövmeyi bozar.
Dövme bitirildikten sonra streç filmle sarılır. Streç filmle sarılmasının sebebi, kıyafetin dövmeye yapışmaması ve dış etkenlerden korumaktır.
Dövme yapıldıktan bir kaç saat sonra, o bölge yıkanıp durulanır. Sonra dövmenin üzerine krem sürülür, kremin fazlası güzelce temizlenir ve tekrar streç film sarılır.
Açık yara olduğu için bölge belirli bir miktar kanamaktadır, kanama olduğu zaman da boyanın pigmentlerini kusmasını sağlar. Streç filmin amacı boyayı korumaktır. Aynı zamanda yaranın mikrop kapmasını önlemek için kullanılır.
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