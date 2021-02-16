Dövme yaptırmadan önce bunlara dikkat! İç uyluklara ve göğüs bölgesine yapılanlar...

Dövme yaptırmadan önce iyice düşünmek gerekir. Çünkü unutmamalısınız ki, vücudunuza uzun süre sizinle birlikte olacak bir sanat eseri koyuyorsunuz. Bu, birkaç dakikalık ciddi düşünmeden daha değerli.

O sandalyeye oturmadan önce hangi tasarımı elde etmek istediğiniz hakkında uzun uzun düşünmek en iyisidir. Güzel bir tasarım size sonsuza dek neşe getirebilir, ancak herhangi bir kişinin adını vücudunuza koymakta son derece emin olmalısınız.

Annenizi ve çocuklarınızı sonsuza kadar seveceksiniz ama başka birinin adını vücudunuza kazımadan önce iki kez düşünmelisiniz.

DÖVME YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Mekanın steril olup olmadığına, iğnelerin ve uçların tek kullanımlık olmasına ve steril durumuna bakılır. Eldivenin kullanılması, etrafın ve aletlerin temizliği de dikkat edilmesi gerekenlerdendir.

Dövmecinize hangi boyaları kullandığını sorabilirsiniz. Bunun ufak çaplı araştırmasını hemen internetten yapabilirsiniz. Zaten dövmeciler arasında tercih edilen belirli başlı markalar vardır.

Son olarak seçilecek dövmecinin profesyonellik durumuna, yaptığı işlere bakarak anlayabilirsiniz.