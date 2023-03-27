Dövmesi dikkat çekmişti! Hazal Subaşı göğüs dekolteli poz verdi

En son Sıcak Kafa dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hazal Subaşı’nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı iddialı fotoğraflarında göğsündeki dövme dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu sere serpe uzanarak poz verdi.

27 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarını beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, İlayda Alişan, Hafsanur Sancaktutan ve Rabia Soytürk’te yer aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan Subaşı’nın fotoğraflarına takipçileri "Muhteşemsin", "Çok güzelsin", "Aşk Kadın" yorumlarında bulundular.

1995 İzmir doğumlu olan Hazal Subaşı, Adını Sen Koy dizisi ile ekrana merhaba dedi. Daha sonra Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı.

Halka dizisinde de rol alan Subaşı daha sonra Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile oynadı.

Televizyon ekranlarında en son Kasaba Doktoru'nun kadrosunda bulunan ünlü isim Netflix'in Sıcak Kafa dizisinde Şule karakterine hayat verdi.



