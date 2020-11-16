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Dövüşçü Paige VanZant, çıplak fotoğraf ve videolarını isteyen hayranlarını üzdü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.11.2020 17:18 | Son Güncelleme

Başarılı dövüş kariyerinin yanı sıra eşiyle verdiği çıplak pozlarla da gündem olan Paige VanZant, cinsel içerikli fotoğraf ve videoların paylaşıldığı siteye üye olmasını bekleyen hayranlarını üzdü. Bu tarz bir siteye üye olmayı planlamadığını söyleyen VanZant, hayranlarının gönderdikleri parayı hayır kurumuna bağışladığını belirtti.

Dövüşçü Paige VanZant, çıplak fotoğraf ve videolarını isteyen hayranlarını üzdü

Eşiyle verdiği çıplak pozlarla adından sıkça söz ettiren dövüşçü Paige VanZant, hayranlarının çarpıcı talebine olumlu yanıt vermedi.Sosyal medyada 2.7 milyon takipçisi bulunan ve özellikle karantina döneminde eşiyle sık sık çıplak fotoğraflarını paylaşan VanZant, hayranlarının modellik yapması ve OnlyFans isimli cinsel içerikli fotoğraf ve videoların ücret karşılığı paylaşıldığı siteye üye olması talebini reddetti.

"BANA YİNE DE PARA GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Bazı hayranları, henüz OnlyFans hesabı açmamasına karşın VanZant'ın çıplak fotoğraf ve video paylaşması için para gönderirken başarılı dövüşçü konuyla ilgili olarak, "Eşim Austin ve ben hayranlarımızın 200 sorusunu belirledik ve bunlardan yaklaşık 20 tanesi, 'Neden OnlyFans hesabı açmıyorsunuz?' şeklindeydi. Esasında orada hesap açmayacağım ancak sosyal medya paylaşımlarımı beğeniyorsanız yine de bana para gönderebilirsiniz" dedi.

"O TARZ HESAPLAR AÇMAYACAĞIM"

Kendisine çıplak fotoğrafları için para yollayan hayranlarını üzen açıklamalar yapan 27 yaşındaki dövüşçü, "5-10 kişi bana para gönderdi ve çıplak fotoğraf alacaklarını düşündüler. Böyle şeyler umarak para yollayan herkesten özür dilerim ancak o tarz hesaplar açmayacağım ve çıplak fotoğraflarımı paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.

"5-10 KİŞİDEN GELEN PARAYI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLADIM"

Gönderilen parayı hayır kurumuna bağışladığını belirten VanZant, "Tüm parayı Florida'daki hayır kurumuna bağışladım. Çünkü bu durumu kendimi garip hissettirdi. Kesinlikle OnlyFans'ta olmayacağım ve bu yüzden bana lütfen para göndermeyin. Orada olan kadın-erkek kimseyi yargılamıyorum ancak hayatımın bu döneminde bu tarz durumlar bana göre göre değil" şeklinde konuştu.

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