YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor

Down sendromlu Berke astronot olma hayaliyle yaşıyor

21.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşındaki Berke Ercan: - "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, maçlarını izliyorum. Müzik yapmayı da çok seviyorum. Notaları öğreniyorum, şarkılar çalıyorum" - Anne Seval Özcan: - "Oğlumun en büyük hayali astronot olmak. Televizyonda astronotlarla ilgili filmi izlediğinden beri astronot olmanın hayalini kuruyor"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Annesiyle yaşamını sürdüren down sendromlu Berke Ercan, astronot olmak istiyor.

Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Berke, annesi Seval Özcan ile yaşamını sürdürüyor.

Kendisiyle daha iyi ilgilenebilmek için iş hayatından uzaklaşan 44 yaşındaki annesinin desteğiyle eğitimine devam eden Berke, org çalıyor ve müzikle yakından ilgileniyor.

Astronomiye ilgi duyan Berke, astronot olmanın hayaliyle büyüyor.

Berke Ercan, AA muhabirine, ailesiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini ve onlardan çok şey öğrendiğini söyledi.

Okula keyifle gittiğini aktaran Ercan, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum, maçlarını izliyorum. Matematik, Türkçe, fen, sosyal bilgiler, İngilizce öğreniyorum. Din kültürü dersini seviyorum. Müzik yapmayı da çok seviyorum. Annemden istediğim orgu aldı. Notaları öğreniyorum, şarkılar çalıyorum. Astronotları çok seviyorum, ben de astronot olmak istiyorum." dedi.

- "Berke ile sabırlı olmayı öğrendik"

Anne Seval Özcan da anneliğin sonsuz bir emek gerektirdiğini söyledi.

İki çocuğu olduğunu, Berke ile anneliği daha dolu dolu yaşadığını belirten Özcan, "Berke ile sabırlı olmayı öğrendik. Bazı şeyleri biraz daha yavaş öğreniyor, sabırla ilerliyoruz." diye konuştu.

Özcan, Berke doğduğunda doktorunun kendilerine güzel şeyler söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Doktoru oğlumun özel durumundan bahsetti. 'Düşün ki milli piyango çekildi ve büyük ikramiye sana vurdu. Öyle bir sevgi kazandın ki sonsuz bir sevgi, Berke'nin sonsuz sevgisini yaşayacaksın. Onu kabul et ve yolunuza devam edin.' dedi. O sözler bana umut ışığı oldu. Hayatımız hep mücadeleyle geçti ve bunun karşılığını almak çok güzel oldu."

Oğluyla birlikte sosyal hayatın içerisinde yer aldığını belirten Özcan, "Evde hiç yalnız bırakmadım onu. Birlikte geziyoruz, tiyatroya, sinemaya gidiyoruz. Arkadaşlarımızla yemeğe çıkıyoruz. Özel çocukları hiçbir yerden kısıtlamayalım, onlardan utanmayalım, onları saklamayalım." ifadelerini kullandı.

Özcan, oğlunun en büyük hayalinin astronot olmak olduğunu dile getirerek, "Televizyonda astronotlarla ilgili filmi izlediğinden beri astronot olmanın hayalini kuruyor. Bundan o kadar etkilenmiş ki astronotlarla, uzayla ilgili dergiler çok ilgisini çekiyor." şeklinde konuştu.

Dede Şükrü Özcan, torununu çok sevdiğini, onunla oyunlar oynadığını, anılarını anlattığını belirtti.

Yeğen Güneş Tunus ise dayısı Berke'nin org çaldığını kendisinin de şarkı söyleyerek eşlik ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısıSağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı
Ordu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandıOrdu'da müşterisi tarafından silahla vurulan taksici ağır yaralandı
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ardındanBeşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Astronot

Edirne Namaz Vakitleri 21 Mart Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
13:26
İkindi
16:50
Akşam
19:33
Yatsı
20:54
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardı

Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardı

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.