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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 19 Şubat Cuma sonuçları

19.02.2021 20:03 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 19 Şubat Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 19 Şubat Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Haftanın finalinde yarışmacılar 'kardeşimin düğününe gidiyorum' konseptiyle jüri karşısına çıktı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 19 Şubat Cuma Doya Doya Moda sonuçlar

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Haftanın finalinde Ümraniye'de alışverişe çıkan yarışmacılar, "kardeşimin düğününe gidiyorum" konseptinde en güzel kombini oluşturarak hem birincilik hem de yarışmadan elenmeme mücadelesi verdi.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Toplam 89 puanla Rabia haftanın birincisi oldu. Erkeklerde ise Adnan haftayı birinci olarak bitirdi.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor.
Eleme potasına kalanlar ise Elif ve Tuğçe oldu. Elif 67 puanla yarışmada kalmayı başarırken, Tuğçe 66 puanla Doya Doya Moda’ya veda eden isim oldu.

ERKEKLER ARTIK YARIŞMAYACAK

Sıra erkeklere geldiğinde ise sürpriz bir karar çıktı. Doya Doya Moda sadece kadın yarışmacılarla kaldığı yerden devam edecek.

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