Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Yarışmacılara 600 TL'lik bütçe ile Ümraniye'de 2 saatlik alışveriş imkanı verildi. Günün konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirildi.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Haftanın birincisi olan Ceren, kolyenin sahibi oldu. Erkeklerde ise Adnan bu haftanın kazananı oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta elenen isimler erkeklerde Ufuk, kadınlarda ise Ayşegül oldu.

