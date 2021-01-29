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  4. Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma sonuçları

29.01.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 29 Ocak Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Haftanın finalinde yarışmacılar sünnet annesi ve kirve konseptiyle jüri karşısına çıktı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 29 Ocak Cuma Doya Doya Moda sonuçlar

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Yarışmacılara 600 TL'lik bütçe ile Ümraniye'de 2 saatlik alışveriş imkanı verildi. Günün konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirildi.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Haftanın birincisi olan Ceren, kolyenin sahibi oldu. Erkeklerde ise Adnan bu haftanın kazananı oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta elenen isimler erkeklerde Ufuk, kadınlarda ise Ayşegül oldu.

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