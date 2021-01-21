Doya Doya Moda'da Batıcan'dan şok çıkış! 'Ben Bahar Candan olduğum için terk ediliyorum'

TV8 ekranlarında yayımlanan ve hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da yarışmacılar kıyasıya rekabet içinde kendilerine en uygun kombinleri oluşturmaya çalışıyor.

Bu sırada Batıcan, alışverişini geciktiren ve mağazadan çıkamayan partneri Bahar Candan'a "Şov yapıyorsun. Artık umrumda değil ben gidiyorum. Jüri ne diyecek bilmiyorum. Kendisine moda ikonuyum diyor şov yapıyor" dedi ve onunla alışveriş yapmayı reddetti. Batıcan Candan'ı bırakıp yoluna devam ederken Bahar Candan ise onun peşinden gitti.

Bahar Candan'dan bu harekete tepki geldi. Candan "Ben ne yaptığım anlamadım! Ben Bahar Candan olduğum için terk ediliyorum" dedi.

