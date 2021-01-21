MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doya Doya Moda'da Batıcan'dan şok çıkış! 'Ben Bahar Candan olduğum için terk ediliyorum'

Doya Doya Moda'da Batıcan'dan şok çıkış! 'Ben Bahar Candan olduğum için terk ediliyorum'

21.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doya Doya Moda'da Batıcan'dan şok çıkış! 'Ben Bahar Candan olduğum için terk ediliyorum'

Doya Doya Moda'da programında yine olay var! Batıcan Bahar Candan'a tepkisiyle dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayımlanan ve hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da yarışmacılar kıyasıya rekabet içinde kendilerine en uygun kombinleri oluşturmaya çalışıyor.

Bu sırada Batıcan, alışverişini geciktiren ve mağazadan çıkamayan partneri Bahar Candan'a "Şov yapıyorsun. Artık umrumda değil ben gidiyorum. Jüri ne diyecek bilmiyorum. Kendisine moda ikonuyum diyor şov yapıyor" dedi ve onunla alışveriş yapmayı reddetti. Batıcan Candan'ı bırakıp yoluna devam ederken Bahar Candan ise onun peşinden gitti.

üaaüa

Bahar Candan'dan bu harekete tepki geldi. Candan "Ben ne yaptığım anlamadım! Ben Bahar Candan olduğum için terk ediliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
O haber çileden çıkardı! 'Sapık olan biz olalım'O haber çileden çıkardı! 'Sapık olan biz olalım'
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Diğer Haberler

Algı Eke'den yasak aşk itirafı! 'Haz ve adrenalin...'

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Demet Akalın Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi! Olay oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi! Olay oldu

Tecavüzcü kapıda davulla karşılandı! Didem Soydan isyan etti

O haber çileden çıkardı! 'Sapık olan biz olalım'

Survivor Yunus Emre'den şoke eden yorum! 'Şans olsaydı anamdan kız doğar'

Şoke eden yorum! 'Kız doğsam ayartırdım'

SON DAKİKA! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri

İlk duruşma! Aylık gelirleri dikkat çekti

Koronavirüs olan Okan Karacan taburcu oldu! 'İnanılmaz zor bir dönem geçirdim'

'İnanılmaz zor bir dönem geçirdim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.