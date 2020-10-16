Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 16 Ekim Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar, baby shower konsepti ile stüdyoya hazırlanırken, jüri üyelerinin beğenisini kazanıp birinci olmak için adeta şıklıklarını yarıştırdı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bütün hafta toplanan puanlar sonucunda, Doya Doya Moda'nın haftaki kazananı belli oldu. Yarışmanın jüri üyesi Kemal Doğulu, haftanın birincisinin Birben olduğunu açıkladı. Birben, bu haftanın birinciliğini 98 puanla elde etti. Birben, haftanın birincisi olduğunu öğrendikten sonra büyük mutluluk yaşadı. Birben, 'Çok mutluyum, sesim titriyor şu an, toplam 12 hafta, 3 ay olmuştu. Bu haftadan sonra her hafta birinci olacağım' dedi.

9 EKİM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'da Birben'e haftanın ödülünü verdikten sonra, eleme potasına kalan isimlerini açıkladı. Doya Doya Moda'da eleme potasına kalan isimler Rümeysa, Sabiha ve Nazlı oldu. Yarışmada bir hafta daha kalacak ilk isim Rümeysa oldu. Kemal Doğulu daha sonra yaptığı açıklama ile potadan çıkan diğer ismin de Sabiha olduğunu ifade etti. Doya Doya Moda'da böylece elenen isim Nazlı oldu.



