Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 13 Aralık Cuma sonuçları

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Şıklıklarını yarıştıran 7 isim, haftanın ödülü olan altın kolyeyi kazanabilmek ve yarışmada en azından bir hafta daha kalabilmek adına yarıştı. Haftanın son gününde şıklıklarını konuşturan Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bir kişi yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde, 'görümce şıklığı' konseptinde şıklığını konuşturan büyük beden yarışmacılar, birinci olmak için kıyasıya bir şıklık yarışına girdi.

Doya Doya Moda 13 Aralık Cuma yayınlanan haftanın finalinde jüri üyelerinden aldığı puan sonucu birinci olan isim Su Baher oldu. Su Baher, haftanın ödülü olan altın kolyenin de sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda haftanın finalinde en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Eda Nur Demir oldu. Eda Nur Demir, elendiği haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

DOYA DOYA MODA EDA NUR DEMİR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Eda Nur Demir, 16 Temmuz 1998 Aksaray'da doğdu. Ankara'da yaşayan Eda Nur Demir, Gazi Üniversitesi'nde Gazi Üniversitesi İnşaat mühendisliği okuyor. Eda Nur Demir aslen Aksaray'lı. 1.80 boyunda ve 92 kilo.

