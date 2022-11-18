Doya Doya Moda’da kim elendi, kim birinci oldu? Gözler 18 Kasım Doya Doya Moda'dan elenen isim ve puan durumunda

Doya Doya Moda'da eleme heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda hafta içi her gün yayınlanıyor. Programda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. 14 Kasım haftası itibari ile puanlamalara göre eleme yapılacak. İşte Doya Doya Moda puan durumu hakkında bilgiler

DOYA DOYA MODA’DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’dan elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

17 Kasım’da Doya Doya Moda gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Esra ve Aleyna oldu.

16 Kasım’da Doya Doya Moda programında gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Hülya ve Aleyna oldu.

