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Doya Doya Moda'da yeni jüri üyesi kim oldu? Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'da jüri olan Hande Demir Acar kimdir?

28.12.2020 20:10 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da yeni jüri üyesi kim oldu? Kemal Doğulu'nun yerine Doya Doya Moda'da jüri olan Hande Demir Acar kimdir?

TV8 yarışması Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Kemal Doğulu, yarışmaya geçtiğimiz hafta veda etmişti. Doğulu'nun vedası ardından Doya Doya Moda’nın jüri koltuğunda Hande Demir Acar görüldü. Peki, Hande Demir Acar kimdir, Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi mi?

TV8 yarışması Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Kemal Doğulu, yarışmaya geçtiğimiz hafta veda etmişti. Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'nun koltuğuna oturan isim belli oldu.

Hande Demir Acar, Doya Doya Moda'ya konuk jüri üyesi olarak katıldı ve Kemal Doğulu'nun koltuğuna oturdu. Hande Demir Acar, jüri üyeleri Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e eşlik etti.

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KEMAL DOĞULU NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda’nın sevilen jüri üyesi Kemal Doğulu’nun yarışmadan ayrılacağı bir süredir gündemdeydi. Kemal Doğulu, 25 Aralık Cuma tarihli bölümde ayrılık haberlerini doğruladı. Doya Doya Moda jüri üyelerinden Kemal Doğulu'nun programdan ayrılması herkesi gözyaşlarına boğdu. Jüri üyeleri ve yarışmacılar stüdyoda hüngür hüngür ağladı.

Kemal Doğulu, yeni projesi nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı aldı Doğulu, Acun IlıcalI’nın yeni projesi Exxen’de kendi adını taşıyan bir programla izleyici karşısına çıkacak.

HANDE DEMİR ACAR KİMDİR?

Hande Acar, 1984 yılında dünyaya geldi. Hande Acar,'ın annesi cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Revan Sadıkoğlu. Işık Lisesi mezunu olan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri’nde lisansını tamamladı. 22 yaşındayken üniversitedeyken aşık olduğu, İşadamı Erdinç Acar ile hayatını birleştirdi. Hande Demir ile Erdinç Acar, 2006’da nikah masasına oturmuş, 2010’da boşanmıştı. 2011’de ikinci kez evlenen ve üç çocuğu olan çift, tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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