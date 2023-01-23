Doya Doya Moda final mi yapacak? Fenomen yarışma Doya Doya Moda bitiyor mu? İşte final tarihi!

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri olarak görev aldığı Doya Doya Moda programında sonlara gelindi. Programda yarışmacılar, her gün farklı konsept ile kombin yapıyor ve hafta sonuna kadar jüri üyelerinden yüksek puan toplamaya çalışıyordu. Programın final bölümünün tarihi belli oldu.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu, 135. bölümde, programın 27 Ocak'ta final yapacağını açıklıyor.

Yani Doya Doya Moda, 27 Ocak Cuma günü sezon finali yapacak.

DOYA DOYA MODA 23 OCAK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında Eda, Hülya, Melike, Aleyna ve Beren yarışıyor. Eda ve Hülya, 18 puan ile jürilerden eşit puan aldı ve günü birincilikle tamamladı. İşte 23 Ocak puan durumu:

Eda: 18

Hülya: 18

Aleyna: 15

Melike: 10

Beren: 6

Doya Doya Moda 23 Ocak yarışmacıların kombinleri:



