Başörtü takıp video çekmişti! Murat Övüç için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı başörtülü paylaşımın ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin islam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği ve tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu da belirlendi. Şüphelinin paylaştığı videodaki eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği de saptandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç'ün 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.