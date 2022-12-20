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Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

20.12.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programında gelişmeler merak ediliyor. Doya Doya Moda programının yarışmacı kadrosuna, eski Survivor yarışmacısı Yağmur Banda dahil olmuştu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda programı hafta içi her gün ekranlarda yerini alıyor. Yarışmacıların en güzel kombinleri hazırlayıp yüksek puan almaya çalıştığı yarışmada, 20 Aralık puan durumu sorgulanıyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın bugünkü konsepti "Dore Şıklığı" olarak belirlendi.

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Programda 16 ile jürilerden en yüksek puanı alan Eda, günün birincisi oldu.

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

20 aralık DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Aleyna: 12
Eda: 16
Hülya: 12
Yağmur: 6
Melike: 10
Rojin: 11
Aslı: 7

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

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