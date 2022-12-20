Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda programı hafta içi her gün ekranlarda yerini alıyor. Yarışmacıların en güzel kombinleri hazırlayıp yüksek puan almaya çalıştığı yarışmada, 20 Aralık puan durumu sorgulanıyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın bugünkü konsepti "Dore Şıklığı" olarak belirlendi.

Programda 16 ile jürilerden en yüksek puanı alan Eda, günün birincisi oldu.

20 aralık DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Aleyna: 12

Eda: 16

Hülya: 12

Yağmur: 6

Melike: 10

Rojin: 11

Aslı: 7





