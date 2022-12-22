Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

Doya Doya Moda programının jürileri Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş yarışmacıların kombinlerini yorumlamaya devam ediyor. Doya Doya Moda programında bugün desen şıklığı vardı. Yarışmacılar desenli parçalarla en iyi kombinleri yapmaya çalıştı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da günün birincisi 20 puanla Hülya oldu.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Hülya: 20

Eda: 15

Aleyna: 13

Melike: 12

Yağmur: 11

Aslı: 8

Rojin: 6

İşte yarışmacıların tercih ettiği desenli kombinler...





