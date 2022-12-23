Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Günün birincisi kim olacak? 23 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda'da final günü geldi. Düşük puan alan yarışmacı programa veda edecek. Peki Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Günün birincisi kim olacak? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENECEK?

Doya Doya Moda programına veda edecek yarışmacı merakla bekleniyor. Finalde, programa veda eden yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecek.

DOYA DOYA MODA 22 ARALIK PUAN DURUMU

Hülya: 20

Eda: 15

Aleyna: 13

Melike: 12

Yağmur: 11

Aslı: 8

Rojin: 6

İşte yarışmacıların 22 Aralık kombinleri...





