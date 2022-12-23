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Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Günün birincisi kim olacak? 23 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

23.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programında bugün final heyecanı var. Hafta içi her gün 14.00'da başlayan Doya Doya Moda'nın yeni bölümü bekleniyor. Yarışmacılar geçtiğimiz gün, desenli kombinlerle jüri karşısına çıkmıştı. Peki Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Günün birincisi kim olacak? İşte detaylar...

Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Günün birincisi kim olacak? 23 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda'da final günü geldi. Düşük puan alan yarışmacı programa veda edecek. Peki Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek? Günün birincisi kim olacak? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENECEK?

Doya Doya Moda programına veda edecek yarışmacı merakla bekleniyor. Finalde, programa veda eden yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecek.

DOYA DOYA MODA 22 ARALIK PUAN DURUMU

Hülya: 20
Eda: 15
Aleyna: 13
Melike: 12
Yağmur: 11
Aslı: 8
Rojin: 6

İşte yarışmacıların 22 Aralık kombinleri...

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Aralık puan durumu nasıl? Desenli kombinler tercih ettiler!

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