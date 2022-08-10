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Doya Doya Moda Hülya kimdir? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş kaç yaşında, Instagram adresi ne?

10.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv 8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda 3. sezonuyla ekranlara geldi. Sezon finalinden sonra ara ekranlara ara veren program yeni sezonuyla 18 Temmuz Pazartesi günü ekranlara döndü. Sevilen programın yarışmacılarından Hülya, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Doya Doya Moda Hülya kimdir? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş kaç yaşında, Instagram adresi ne? İşte merak edilenler...

Doya Doya Moda Hülya kimdir? Doya Doya Moda Hülya Yenidoğmuş kaç yaşında, Instagram adresi ne?

Hülya Yenidoğmuş, Doya Doya Moda yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü. Sevilen yarışma programına katılanlaın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda Hülya kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? İşte Hülya Aydoğmuş'un hayatı...

hulya

DOYA DOYA MODA HÜLYA KİMDİR?

Hülya Yenidoğmuş yarışmaya İzmir'den katılıyor ve aslen İzmirli. 15 yaşından beri modayla ilgili olduğunu söyleyen yarışmacı sezona oldukça iddialı başladı. 33 yaşındaki Hülya Aydoğmuş bir kurumda yöneticilik mesleğini icra ediyor. Hülya Aydoğmuş evli ve 8 yaşında bir oğlu var.

Hülya Yenidoğmuş, ''Moda benim için herkesle aynı olmamayı ve farklı olmayı ifade ediyor. Buraya Türkiye'nin en şık kadını olmaya geldim ve olacağım da. Kusura bakmayın kızlar birinci belli.'' dedi.

Yenidoğmuş, Instagramda 'hulyayenidogmus' kullanıcı adıyla 46,5 bin takipçiye sahip.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda
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