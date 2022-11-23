Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programının yarışmacılarından olan Özlem Parlu, Elisa ve Esra ile tartıştı. Bunun ardından, Özlem'in diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ÖZLEM PARLU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Doya Doya Moda Özlem'in diskalifiye olup olmadığı, ilerleyen günlerde belli olacak.

DOYA DOYA MODA ÖZLEM PARLU KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Özlem Parlu 34 yaşındadır. Estetik ve güzellik uzmanıdır.

Özgüveninin ve iddiasının tam olduğunu söylüyor. Bunun altının boş olmadığı ve tarzını herkese göstermek istediğini belirtiyor.

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