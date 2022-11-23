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  4. Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir?

Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir?

23.11.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programının 23 Kasım günü yayınlanan yeni bölümüne Özlem, Esra ve Elisa kavgası damga vurdu. Esra'nın elbisesini kesen Özlem, Elisa ile de tartıştı. Peki Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir? İşte detaylar...

Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir?

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programının yarışmacılarından olan Özlem Parlu, Elisa ve Esra ile tartıştı. Bunun ardından, Özlem'in diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ÖZLEM PARLU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Doya Doya Moda Özlem'in diskalifiye olup olmadığı, ilerleyen günlerde belli olacak.

Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Özlem Parlu kimdir?

DOYA DOYA MODA ÖZLEM PARLU KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Özlem Parlu 34 yaşındadır. Estetik ve güzellik uzmanıdır.

Özgüveninin ve iddiasının tam olduğunu söylüyor. Bunun altının boş olmadığı ve tarzını herkese göstermek istediğini belirtiyor.

Doya Doya Moda programında flaş kavganın detayları için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...

Doya Doya Moda'da flaş kavga! Jüri Uğurkan Erez stüdyoyu terk etti! "Babanın seni kemerle dövdüğü gibi..." Doya Doya Moda'da flaş kavga! Jüri Uğurkan Erez stüdyoyu terk etti! "Babanın seni kemerle dövdüğü gibi..."

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