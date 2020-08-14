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Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kimdir, kaç yaşında? Çocuğuyla 7 ay çiğ köfte dükkanında yaşamış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa yarışmada yaşadığı duygusal anlardan sonra kim olduğu merak edilmeye başlandı. Anne ve babasından küçük yaşta ayrıldığını açıklayan Sabiha Rümeysa Doya Doya Moda yarışmasında gözyaşlarını tutamamıştı. Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kimdir, nerelidir? İşte Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa'nın hayatı...

Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kimdir, kaç yaşında? Çocuğuyla 7 ay çiğ köfte dükkanında yaşamış!

Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa geçtiğimiz günlerde yarışmada anne ve babasından küçük yaşta ayrıldığını açıklayarak duygusal anlar yaşamıştı. Ailesinden ayrıldığını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa'nın hayatı merak konusu oldu. Yarışmanın takipçileri bu yüzden Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa Instagram hesabını bulmaya çalışıyor. Peki Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa kimdir ve kaç yaşında?

SABİHA RUMEYSA EŞİNDEN NEDEN BOŞANDI?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması gündemden düşmüyor. Yarışmaya katılan yarışmacılardan Sabiha Rümeysa duygusal anlar yaşadı. Anne ve babasından çok küçükken ayrıldığını anlatan yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Önceki programlarda eşinden ayrıldığını anlatırken gözyaşlarını tutamayıp, çocuğu ile birlikte çiğ köfte dükkanında 7 ay yaşadığını anlatmıştı. Sabiha Rümeysa eşinden neden boşandı sorusuna da hep işle ilgilendiğini ve kendisiyle pek ilgilenmediğini açıklayarak cevap verdi. Sabiha Rümeysa neden eşinden boşandığını ve boşanma sürecini anlattı.

sabiha rumeysaa

SABİHA RÜMEYSA 7 AY ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE BİR ÇİĞ KÖFTE DÜKKANINDA KALDI

Doya Doya Moda yarışmasının sempatik yarışmacılarından Sabiha Rümeysa neden boşandığını geçtiğimiz programların birinde açıklamıştı. Evlilik yıl dönümü hakkında sorulan sorulara ise 3 yıllık evliliğinde, evlilik yıl dönümünde bir kere kutlama yapıldığını anlatırken de gözyaşları döktü. Sabiha Rümeysa evliliği hakkında verilen tesellilere de ağlayarak cevap verdi. Evliliğini evi terk ederek bitirdiğini anlattıktan sonra Sabiha Rümeysa, "Koca bir yaz geçirdim ama çocuğumla bir kere bile denize gidemedim. Eşim hep çalışıyordu. İlk başta eşimden ayrılmak için evi terk ettim. Anneme gittikten sonra 7 ay çocuğumla birlikte çiğ köfte dükkanında kaldım." dedi.

DOYA DOYA MODA SABİHA RÜMEYSA KİMDİR?

1996 yılında Rize'de dünyaya gelen Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu hayatıyla sürekli yarışmanın gündeminde yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasına katılmadan önce evlenip boşanan Sabiha Rümeysa'nın bir tane çocuğu var. abiha Rümeysa'nın eşinden boşanma nedeni ise eşinin sürekli işi ile ilgilenip, ailesine ilgisiz kalması. Sabiha Rümeysa ne iş yapıyor sorusunun cevabı olarak da şu an bir çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Doya Doya Moda programı yarışmacısı Sabiha Rümeysa’nın soyadı Küçükislamoğlu’dur. Aslen Rizeli olan Sabiha Rümeysa yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

sabiha rumeysa

DOYA DOYA MODA SABİHA RÜMEYSA KAÇ YAŞINDA?

TV8'de yayımlanan Doya Doya Moda yarışmasının sevilen yarışmacısı Sabiha Rümeysa 1996 yılında doğdu ve şu an 24 yaşında. Önceki açıklamalarından eşinden anlaşarak ayrıldığını belirten Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, yakın bir tarihte yayınlanan programda eşinin kendisini sevdiğini ama hep ilgisiz kaldığını aktarmıştı. Çocuğuna tek başına bakan bir kadın olduğunu göstermek için Doya Doya moda yarışmasına katılan Sabiha Rümeysa yarışmaya da çocuğu için katılmış.

DOYA DOYA MODA SABİHA KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda programı yarışmacısı Sabiha Rümeysa’nın kaç kilo olduğu çok merak ediliyor. Sabiha Rümeysa'nın kaç kilo olduğu bilinmiyor fakat 42-44 beden giyiniyor.

DOYA DOYA MODA SABİHA RÜMEYSA INSTAGRAM HESABI

Doya Doya Moda yarışmasında ailesi ve yaşadıklarıyla sürekli gündem olan ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu izleyiciler tarafından çok merak ediliyor. Bu yüzden Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa Instagram hesabına ulaşarak, yaşamını öğrenmek isteyenler sürekli internetten bu araştırmayı yapıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
doya doya moda sabiha kimmiş şimdi?
Çok üzüldüm vah vah. Evliliği boyunca denize gidememiş, kocası çok çalışıyormuş. Sıkıntı büyükmüş.
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