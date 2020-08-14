Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kimdir, kaç yaşında? Çocuğuyla 7 ay çiğ köfte dükkanında yaşamış!

Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa geçtiğimiz günlerde yarışmada anne ve babasından küçük yaşta ayrıldığını açıklayarak duygusal anlar yaşamıştı. Ailesinden ayrıldığını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa'nın hayatı merak konusu oldu. Yarışmanın takipçileri bu yüzden Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa Instagram hesabını bulmaya çalışıyor. Peki Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa kimdir ve kaç yaşında? SABİHA RUMEYSA EŞİNDEN NEDEN BOŞANDI? TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması gündemden düşmüyor. Yarışmaya katılan yarışmacılardan Sabiha Rümeysa duygusal anlar yaşadı. Anne ve babasından çok küçükken ayrıldığını anlatan yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Önceki programlarda eşinden ayrıldığını anlatırken gözyaşlarını tutamayıp, çocuğu ile birlikte çiğ köfte dükkanında 7 ay yaşadığını anlatmıştı. Sabiha Rümeysa eşinden neden boşandı sorusuna da hep işle ilgilendiğini ve kendisiyle pek ilgilenmediğini açıklayarak cevap verdi. Sabiha Rümeysa neden eşinden boşandığını ve boşanma sürecini anlattı.

SABİHA RÜMEYSA 7 AY ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE BİR ÇİĞ KÖFTE DÜKKANINDA KALDI Doya Doya Moda yarışmasının sempatik yarışmacılarından Sabiha Rümeysa neden boşandığını geçtiğimiz programların birinde açıklamıştı. Evlilik yıl dönümü hakkında sorulan sorulara ise 3 yıllık evliliğinde, evlilik yıl dönümünde bir kere kutlama yapıldığını anlatırken de gözyaşları döktü. Sabiha Rümeysa evliliği hakkında verilen tesellilere de ağlayarak cevap verdi. Evliliğini evi terk ederek bitirdiğini anlattıktan sonra Sabiha Rümeysa, "Koca bir yaz geçirdim ama çocuğumla bir kere bile denize gidemedim. Eşim hep çalışıyordu. İlk başta eşimden ayrılmak için evi terk ettim. Anneme gittikten sonra 7 ay çocuğumla birlikte çiğ köfte dükkanında kaldım." dedi. DOYA DOYA MODA SABİHA RÜMEYSA KİMDİR? 1996 yılında Rize'de dünyaya gelen Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu hayatıyla sürekli yarışmanın gündeminde yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasına katılmadan önce evlenip boşanan Sabiha Rümeysa'nın bir tane çocuğu var. abiha Rümeysa'nın eşinden boşanma nedeni ise eşinin sürekli işi ile ilgilenip, ailesine ilgisiz kalması. Sabiha Rümeysa ne iş yapıyor sorusunun cevabı olarak da şu an bir çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Doya Doya Moda programı yarışmacısı Sabiha Rümeysa’nın soyadı Küçükislamoğlu’dur. Aslen Rizeli olan Sabiha Rümeysa yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.