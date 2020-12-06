Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan son paylaşımıyla olay oldu. 'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan’ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan yayında kendini yere attı.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Candan herkesi şoke etti. Candan yayın sırasında diğer yarışmacıya "Ceren ne tarafa düşeyim" diye sordu ve ardından da kendini yere bıraktı. Herkesi şoke eden ve bayıldığı sanılan Bahar Candan herkesin yardım etmesine rağmen de yerden kalkmadı.

Seray Sever ise "Baharcım kalkmaya çalışmıyorsun sanki hiç" diyerek tepki gösterdi.

DUDAKLARI DA OLAY OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişiklik de dikkat çekti. Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü. Candan'ın bazı takipçileri "Her halinle güzelsin" derken kimileri de, "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" diye sordu.



