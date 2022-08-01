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Doya Doya Moda yarışmacısı Banu Teker bakın kimmiş! Meğerse Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elenmiş...

01.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda 2022 yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker, tavırları ve konuşma tarzıyla izleyenlerin dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz gibi ünlü jürilerin yer aldığı programın yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker, meğerse daha önceden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmış.

Doya Doya Moda yarışmacısı Banu Teker bakın kimmiş! Meğerse Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elenmiş...

Doya Doya Moda 2022 yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker, hali ve tavrıyla izleyenlerin oldukça dikkatini çekiyor. Sempatik yapısıyla jüri üyelerini de güldüren başarılı yarışmacı, meğerse ilk defa bir yarışma programına katılmamış. Banu Teker daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da yarışmış.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞ

Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Banu Teker birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak ediliyor.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Banu Teker'in elendiği soru ise dikkat çekti.

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  1. soruda yarışmaya veda eden Banu Teker'in o halleri herkesi şaşırttı.

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BANU TEKER KİMDİR?

4 Haziran 2000 yılında dünyaya gelen Banu Teker Almanya Berlin'de doğdu.

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Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım öğrencisi olan Teker, daha önce Kim Milyoner Olmak İster ve Çarkıfelek yarışmalarında da boy gösterdi.

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Banu Teker şimdilerde Doya Doya Moda isimli moda yarışmasında yarışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda
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