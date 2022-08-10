Doya Doya Moda Yasemin kimdir? Modacı Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda'da geçtiğimiz yıl jüri üyesi olan Seray Sever'in ikiz bebekleri nedeniyle programa bu yıl katılamamasının nedeniyle, onun yerine Yasemin Yılmaz Doya Doya moda jürisi oldu. Bu gelişmenin ardınan programın izleyicileri Yasemin Yılmaz hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki Modacı Yasemin yılmaz kimdir, nereli? İşte Doya Doya Moda jürisi Yasemin Yılmaz ve detaylar haberimizde...

YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

1995 doğumlu Yasemin Yılmaz 27 yaşındadır. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının yeni sezonunda jüri üyeliği yapmaktadır. Yılmaz, Türkiye'de ve yurtdışında birçok defileye katılmıştır. Modacı Yasemin Yılmaz, 2020 yılında 2020'nin en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülünü almıştır. Yasemin Yılmaz Instagram hesabı "babgal" ve yaklaşık 80 bin takipçisi bulunuyor.



