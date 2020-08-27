DPÜ’de doluluk oranı yüzde 90’ı aştı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kontenjanları yüzde 90,51 oranında doldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020-YKS Sonuçlarına göre yüzde 90,51 doluluk oranına ulaştı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2020-YKS yerleştirme sonuçlarının ardından merkezi sınav üzerinden yapılan yerleştirmeler ile ilgili istatistikler de yayımlandı. Buna göre bünyesinde 11 fakülte 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokul olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tüm akademik birimlerinde yüzde 90,51’lik doluluk oranı yakaladı.

8 bin 145 öğrenci Dumlupınarlı oldu

Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitemize toplam 8 bin 145 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin 3 bin 456’sı lisans, 4 bin 689’u ise ön lisans programlarına yerleşti.3 bin 689 kişilik kontenjanı olan lisans programlarımızda doluluk oranı yüzde 93,68’e, 5 bin 310 kontenjanı olan ön lisans programlarımızı ise doluluk oranı yüzde 88,3’e ulaştı. Toplamda 8 bin 999 öğrenci kontenjanı açıklayan DPÜ’ye ilk yerleştirmelerin ardından 8 bin 145 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanmış oldu. Böylece toplam doluluk oranı yüzde 90,51 olarak belirlendi.Merkezi yerleştirmenin dışında özel yetenek sınavlarıyla da öğrenci kabul eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bu hafta tamamlanacak sınavların ardından öğrenci sayısı daha da artacak.Özel yetenek sınavları öncesinde 631 başvuru alan Güzel Sanatlar Fakültemiz 140 kişilik, bin 959 başvuru alan Spor Bilimleri Fakültemiz de 320 öğrenci kontenjanı açıklamıştı. İki fakültemizde de kontenjanların dolması durumunda 460 öğrenci daha üniversitemizde öğrenim görme hakkı kazanacak.Öte yandan önceki yıllarda olduğu gibi, YKS ek tercihlerinin ardından üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenci sayısının ve doluluk oranının daha da yükselmesi bekleniyor.