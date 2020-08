DPÜ’de doluluk oranı yüzde 90’ı aştı

Her geçen yıl daha çok tercih ediliyor

Açıklanan sonuçlar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin her geçen yıl daha çok tercih ediliğini de ortaya koydu.Lisans programlarında 2018 yılında yüzde 62, 2019’da da yüzde 88 doluluk oranına sahip olan Üniversitemiz, 2020 yılında doluluk oranını yüzde 93’e yükseltti.Ön lisans programlarında ise iki yıl önce yüzde 81, geçen yıl ise yüzde 87 doluluk oranı yakalayan DPÜ, bu yıl kontenjanlarında yüzde 88’i aşan doluluğa ulaştı.Böylece 2018’de toplamda yüzde 71’lik doluluk oranına sahip Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu yıl yüzde 90,51’lik orana ulaşarak Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite konumuna yükseldi.

"Dumlupınar ailemize hoş geldiniz"

Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, 2020-YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada yeni öğrencilerimize seslendi ve şu ifadeleri kullandı: "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir kez daha tercih edilen bir üniversite olmuştur. Üniversitemizin tercih edilmesinde temel sebep, bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet sorumluluğuyla öğrenci odaklı bir üniversite olma anlayışımızdır. Bizleri tercih eden, öğrencilerimize teşekkür ederek 2020-YKS yerleştirme sonuçlarının ülkemize, memleketimiz Kütahya’ya ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, öğrenci arkadaşlarımıza Dumlupınar ailemize hoş geldiniz diyorum."