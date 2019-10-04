MAGAZİN

Dr.House rolü için Timuçin Esen ile anlaşıldı

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Amerika'dan Türkiye'ye uyarlanacak olan Dr.House dizisinin başrolü belli oldu. Ünlü oyuncu Timuçin Esen, Dr.House karakterine hayat verecek.

Dr.House rolü için Timuçin Esen ile anlaşıldı

Mucize Doktor'un reytinglerde gösterdiği başarının ardından doktor dizileri yapımcıların dikkatini çekmeye başladı. Türkiye'ye uyarlanacak olan Amerikan dizisi Dr.House için oyuncu seçmelerine hız verildi.

Başrol için Ozan Güven, Halit Ergenç ve Haluk Bilginer gibi isimlerle görüşülürken, bambaşka bir isimle anlaşma sağlandı.

Müslüm filmiyle yıldızı parlayan, son olarak da Nurgül Yeşilçay ile birlikte Gülperi dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in Dr. House için yapım ekibi ile el sıkıştı. Şimdilerde Esen'in yanına kadın rol arkadaşları için görüşmeler yapılıyor.

yerli-dr-house-timucin-esen-kimdir-kac-yasinda-hangi-yapimlarda-rol-aldi-6207-3102019180944

DR. HOUSE'UN KONUSU

Dram türündeki dizi 2004 yılında başlamış ve 2012 yılına kadar yayınlanmıştır. FOX kanalında yayınlanan House dizisi 177 bölüm sürmüştür. Dizinin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturmaktadır. Dizinin büyük bölümü Los Angeles da Century City de çekilmiştir. Oyuncu Hugh Laurie 206 ve 2007 yılları olmak üzere Dr. Gregory House karakteri ile Altın Küre ödülünü almıştır. Humanitas Prize'nin yanında Altın Küre ve Emmy ödülünü de alan dizi en iyi hastane dizisi olarak gösteriliyor.

PARTNER"Yine mutluluktan gözlerim doldu" "Yine mutluluktan gözlerim doldu"
Yasak Elma'da Şahika'dan korkunç plan!Yasak Elma'da Şahika'dan korkunç plan!
Zalim İstanbul'da şoke eden evlilik!Zalim İstanbul'da şoke eden evlilik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dr.House Timuçin Esen

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Seda Sayan, O Ses Türkiye'de giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Seda Sayan, O Ses Türkiye'de giydiği kıyafetle göz kamaştırdı

Yıldız isimden flaş ayrılık itirafı!

Yıldız isimden flaş ayrılık itirafı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Yıldız ve Ender dostluğu! Şahika'dan korkunç plan! Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Şahika'dan korkunç plan!

Zalim İstanbul'da Cenk ve Cemre evliliği gerçek mi? Nedim iyileşti mi? Zalim İstanbul 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Zalim İstanbul'da şoke eden evlilik!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve Engin Müdür'e büyük şok! Arka Sokaklar 525. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da ekibe büyük şok!

Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kağan Bozok geri dönecek mi? Savaşçı 4. yeni sezondan çarpıcı fragman!

Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! İşte yayın tarihi

Seksenler yeni sezon yayın tarihi açıklandı! İlk iki bölüme milli maç ayarı! Seksenler ne zaman başlıyor?

Seksenler ekrana böyle geri dönüyor! İşte yayın tarihi

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu! İşte Ferhat ile Şirin'in oyuncu kadrosu

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.