Dr.House rolü için Timuçin Esen ile anlaşıldı

Mucize Doktor'un reytinglerde gösterdiği başarının ardından doktor dizileri yapımcıların dikkatini çekmeye başladı. Türkiye'ye uyarlanacak olan Amerikan dizisi Dr.House için oyuncu seçmelerine hız verildi.

Başrol için Ozan Güven, Halit Ergenç ve Haluk Bilginer gibi isimlerle görüşülürken, bambaşka bir isimle anlaşma sağlandı.

Müslüm filmiyle yıldızı parlayan, son olarak da Nurgül Yeşilçay ile birlikte Gülperi dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in Dr. House için yapım ekibi ile el sıkıştı. Şimdilerde Esen'in yanına kadın rol arkadaşları için görüşmeler yapılıyor.

DR. HOUSE'UN KONUSU

Dram türündeki dizi 2004 yılında başlamış ve 2012 yılına kadar yayınlanmıştır. FOX kanalında yayınlanan House dizisi 177 bölüm sürmüştür. Dizinin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturmaktadır. Dizinin büyük bölümü Los Angeles da Century City de çekilmiştir. Oyuncu Hugh Laurie 206 ve 2007 yılları olmak üzere Dr. Gregory House karakteri ile Altın Küre ödülünü almıştır. Humanitas Prize'nin yanında Altın Küre ve Emmy ödülünü de alan dizi en iyi hastane dizisi olarak gösteriliyor.

