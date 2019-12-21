'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...

Doç. Dr. Demir, son günlerde ülkemizde de popüler olan bir doktor dizisinde, nörosistiserkozis vakasının konu edildiğini ve böyle bir hastanın neredeyse aynısının yıllar önce kendilerine geldiğini anlatarak, "Ege sahillerinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir erkek hastaydı. Dizideki karakterden farklı olarak şikayetleri bayılma vs değildi ama kişilik değişiklikleri ve unutkanlık vardı. Yaptığımız tetkiklerinde beyinde çok ilginç lezyonlar (doku bozukluğu) gördük. Nörosistiserkozis dediğimiz yassı solucan hastalığı, domuzlardan bulaşıyor ve bizim ülkemizde çok nadir görülüyor aslında. O nedenle ilk başta aklımıza bu gelmedi ama radyoloji konsültasyonlarını alıp literatür taradıktan sonra bu hastalık olduğunu saptadık. Bizim hastamızın da bulguları 20-25 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Çünkü bu hastalığın bazı özellikleri var, 20- 25 yıl ‘latent’ dediğimiz; vücutta sessiz kalabiliyorlar" dedi.

GENÇLİĞİNDE DOMUZ AVLIYORMUŞ

Domuzlardan bulaşan ve gözle görülemeyen bu yassı solucan larvasının hastaya nasıl bulaştığını anlayabilmek için hastadan çok detaylı öykü aldıklarını belirten Doç. Dr. Demir, "Gençliğinde yaban domuzu avcılığı yapıyormuş. Domuz eti yememesine rağmen sadece enfekte bir domuzla teması sonucu bulaşmış. Dizide de farkındaysanız hekim de tanıyı hemen koyamıyor. Dedektif gibi iz sürüyor. Önce tümör zannediliyor ama alttan bir nörosistiserkozis hastalığı çıkıyor. Gerçekte de böyle oldu. Biz hastayı alzheimer zannederken, yaptığımız tetkikler ve detaylı öykü alma sonucunda teşhisini koyabildik" diye konuştu.

BEYNİNDE LARVALARA BAĞLI BİRÇOK KİST VARDI

Nörosistiserkozis hastalığının vücutta nereyi tutarsa ona göre belirti verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Serkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer gözünüzü tutarsa görme bozukluğu yaşarsınız, beyin zarlarını tutarsa, menenjit bulgusu ile gelebilir hasta, beyin sapını tutarsa ya da apse gibi beynin bir lobunu tutarsa, inme ile kendini gösterebilir. Kol bacak sinirlerinizi tutarsa, nöropati yapıp ellerde, kollarda güçsüzlük yapabilir, beyinde tuttuğu bölgeye göre epilepsi (sara) nöbetleri ile karşımıza gelebilir. Bizim hastamızın MR görüntülerinde birçok farklı yaşta ve farklı zamanda ortaya çıkmış kistler vardı. İşin doğrusu bu kistik yapılar görüldüğünde ülkemizde nadir de görülse akla nörosistiserkozis gelmeli. Hastamız şu anda hala hayatta ama hastalığa bağlı bazı sorunları kaldı maalesef."