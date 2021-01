Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Merdiven altı klinikler kanserden beter sonuçlar doğurabilir”

Snap on Smile hayat kurtarır

Snap on Smile uygulamasının ise bilinen adıyla tak gülümse protezi olduğunu belirten Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “Hastalarımızın sahne, düğün, toplantı gibi organizasyonlarından önce hazırlanan bir protezdir. Kısa zamanda hayat kurtarır. Hasta ağzından ölçü alınır. Ortalama 1 hafta içinde üretilip teslim edilir. Kullanımı rahattır. Özellikle iğne korkusu olan hastalarımız tarafından çokça tercih edilir. Estetiktir. Hastalarımız, bembeyaz bir gülüşe sahip olur. Bunun için her çenede en az 4 tane diş olması önemlidir”

Zirkonyum dişin avantajları

Gülüş tasarımı yaptıkları ve gülüşünü değiştirmek istedikleri hastalarda zirkonyum diş uygulamasının sıkça kullandığımız bir protez kaplama olduğunu belirten Dr. Toktaş, “Metal porselen dişlere göre ışığı geçirme özelliğinin bulunması ve ana dişimiz gibi gözükmesi en büyük avantajlarındandır. Bunun yanında leke tutmaz ve plak oluşumu gözlenmez. Kaygan ve parlaktır. Ağız kokusu özelliği yoktur. Kısa sürede yapıldığından çok tercih edilir.” Diye konuştu.