Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Merdiven altı klinikler kanserden beter sonuçlar doğurabilir”

Estetik diş hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan implant uygulamasının kanser yapmadığını ancak merdiven altı kliniklerde yapılacak yanlış bir uygulamanın kanserden daha tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Estetik, pratik ve sağlıklı diş çözümlerine ilişkin bilgiler veren Dr. Toktaş, implant uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış kılıcı bir çözüm olduğunu, alerji ya da kanser riskinin bulunmadığını söyledi. Dr. Toktaş, “Altını çizerek söylemeliyim ki merdiven altı kliniklere gitmeyin. Allah korusun, kanserden daha kötü sonuçlar doğabilir” dedi.

Bonding uygulaması nedir?

Boanding uygulamasının dişlere dokunmadan, onları aşındırmadan, kesip küçültmeden kısa sürede uyguladıkları estetik dolgular olduğunu kaydeden Dr. Muhammet Kadir Toktaş, “Dişler arasında 1-2 mm’lik boşluğu kapatmada ve ön bölge diş kırıklıklarını düzeltmede yaptığımız işlemlerdir. Bu işlemin en önemli avantajı, kısa sürede yapılabilmesidir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda erken çekilen dişlerin kaymalara, çene yapısında problemlerin oluşmasına ve alttan gelen daimi dişlerin yamuk çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Toktaş, bu durumun ileride tel tedavisine varacak problemlere yol açtığını anlattı.

Diş tedavisinde Botoks’un ise “Botilinum” denilen bakteriden elde edilen bir ajan olduğunu ve tıp camiasında yıllardır kullanıldığını hatırlatan Dr. Toktaş, şöyle devam etti;

“Botoks, önceleri göz kapaklarının hareket yetersizliğinde kullanılmaya başlandı, şimdilerde ise estetik amaçlı kullanılıyor. Sonrasında diş hekimliğinde de yer etmiş. Gece istemsiz olarak diş gıcırdatan hastalarımıza önerdiğimiz gece plakları yeterli değildir. Masseter (çiğneme) kasının fonksiyonunu azaltmamız gerekir. Bu işleme “masseter botoksu” denir. Bunun yanında diş eti gülümsemesine adını rahmetli Kemal Sunal’dan alan “Kemal Sunal Gülüşü” deriz. Gummy smile botoksu ve eklem bölgesini rahatlatma amacıyla yapılan botoks da bizim alanımızdadır. Bunu 5-10 dakikalık bir sürede insülin enjektörü ile yaparız. Ağrısız bir işlemdir”